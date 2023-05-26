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Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре, вероятно, ракетой типа С-300 или С-400 - Игнат

Киев • УНН

 • 433818 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что оккупанты нанесли удар по медицинскому учреждению Днепра, вероятно зенитной управляемой ракетой типа С-300 или С-400, передает УНН.

Цитата

"Сегодня видим последствия попаданий в Харьковской и Днепропетровской областях. Это, в частности, зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400 — тип еще уточняется. Это то вооружение, которым оккупанты часто атакуют прифронтовые зоны. Вероятно, именно этим типом ракет были нанесены удары, собственно, по тем гражданским объектам, которые показали сегодня на кадрах", – сказал он.

Дополнение

Ракетная атака на поликлинику Днепра. Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар.

По предварительным данным, был один погибший человек, еще 23 – получили ранения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на медицинское учреждение в Днепре четыре человека считаются пропавшими без вести.

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