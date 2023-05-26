Окупанти вдарили по медзакладу в Дніпрі, ймовірно, ракетою типу С-300 або С-400 – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що окупанти завдали удару по медичному закладу Дніпра, ймовірно зенітною керованою ракетою типу С-300 або С-400, передає УНН.
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"Сьогодні бачимо наслідки влучень у Харківській та Дніпропетровській областях. Це, зокрема, зенітні керовані ракети С-300 чи С-400 — тип ще уточнюється. Це те озброєння, яким окупанти часто атакують прифронтові зони. Ймовірно, саме цим типом ракет було завдано ударів, власне, по тих цивільних об’єктах, які показали сьогодні на кадрах", – сказав він.
Доповнення
Ракетна атака на поліклініку Дніпра. Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа.
За попередніми даними, була одна загибла людина, ще 23 – отримали поранення.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на медичний заклад у Дніпрі чотири людини вважаються зниклими безвісти.