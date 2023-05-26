Ракетна атака на поліклініку у Дніпрі: чотири людини вважаються зниклими безвісти

Цитата

“Дніпро. Підступний ворог завдав ракетного удару по медичному закладу. Наразі відомо про одну загиблу людину, 16 - поранених. 4 людини - безвісти зниклі”, - повідомив Омбудсмен.

Рятувальники продовжують розбирати завали, триває порятунок постраждалих.

Доповнення

26 травня вдень росія вдарили ракетою по медичному закладу у Дніпрі.

Внаслідок атаки у будівлі спалахнула пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять - отримали поранення.

Серед поранених внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня є двох дітей - 3 та 6 років.