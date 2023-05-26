Ракетна атака на поліклініку у Дніпрі: чотири людини вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на медичний заклад у Дніпрі чотири людини вважаються зниклими безвісти, повідомив у своєму Телеграм Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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“Дніпро. Підступний ворог завдав ракетного удару по медичному закладу. Наразі відомо про одну загиблу людину, 16 - поранених. 4 людини - безвісти зниклі”, - повідомив Омбудсмен.
Рятувальники продовжують розбирати завали, триває порятунок постраждалих.
Доповнення
26 травня вдень росія вдарили ракетою по медичному закладу у Дніпрі.
Внаслідок атаки у будівлі спалахнула пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять - отримали поранення.
Серед поранених внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня є двох дітей - 3 та 6 років.