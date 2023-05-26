Ракетний удар рф по поліклініці в Дніпрі: серед поранених - двоє малих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Серед поранених внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня є двох дітей - 3 та 6 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – "важкі", - повідомив Лисак.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.