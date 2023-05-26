Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре: среди раненых - двое маленьких детей

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"Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", - сообщил Лысак.

Напомним

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.