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13 марта, 19:26 • 46083 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103876 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107175 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107377 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110148 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре: среди раненых - двое маленьких детей

Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре: среди раненых - двое маленьких детей

Киев • УНН

 • 456784 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Среди раненых в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая есть двое детей - 3 и 6 лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", - сообщил Лысак.

Напомним

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения. 

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая. 

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