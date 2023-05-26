Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре: среди раненых - двое маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Среди раненых в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая есть двое детей - 3 и 6 лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", - сообщил Лысак.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.