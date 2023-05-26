Ракетная атака на поликлинику в Днепре: четыре человека считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на медицинское учреждение в Днепре четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщил в своем Телеграм Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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“Днепр. Коварный враг нанес ракетный удар по медицинскому учреждению. Известно об одном погибшем человеке, 16 - раненых. 4 человека - без вести пропавшие”, - сообщил Омбудсмен.
Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжается спасение пострадавших.
Дополнение
26 мая днем россияне ударили ракетой по медицинскому учреждению в Днепре.
В результате атаки в здании вспыхнул пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать - получили ранения.
Среди раненых в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая есть двое детей - 3 и 6 лет.