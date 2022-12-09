Оккупанты ударили по Харьковской области ракетами и из артиллерии, есть раненые и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли удары по 4 районам Харьковской области. В результате обстрелов четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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«В течение суток российские оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по Купянскому, Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районах. По данным экстренной медицинской помощи, 3 человека госпитализированы: 2 женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему оказали помощь на месте», – написал он в Telegram.
Детали
В городе Купянск в результате обстрелов россиян, по данным главы ОВА горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших.
После 20:30 в Безлюдовской громаде, что в Харьковском районе, в результате ракетных ударов повреждены дома, горели хозяйственные постройки, автомобили.
Около 21 часов в Песочинской громаде ракетные удары повредили частные домовладения, крыши домов, хозяйственные постройки.
В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.
Дополнение
Ранее оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении.