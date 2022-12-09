Окупанти вдарили по Харківщині ракетами та з артилерії, є поранені та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали удари по 4 районах Харківської області. Внаслідок обстрілів чотири людини постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Цитата
«Протягом доби російські окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. За даними екстреної медичної допомоги, 3 людини госпіталізовані: 2 жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці», - написав він у Telegram.
Деталі
У місті Куп'янськ внаслідок обстрілів росіян, за даними голови ОВА, горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.
Після 20:30 у Безлюдівській громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.
Близько 21 години у Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди.
Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 122 вибухонебезпечні предмети.
Доповнення
Раніше окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні.