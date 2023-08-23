Оккупанты ударили по Харьковщине, предварительно, ракетами С-300, за сутки из-за обстрелов ранена пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. российские оккупанты вечером 22 августа нанесли удар двумя ракетами, предварительно, С-300 по пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковщины. За минувшие сутки из различного вида вооружения обстреливали населенные пункты трех районов области, пожилой человек получил ранения. Об этом сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
22 августа вечером, около 20:30, враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района. Ракеты попали рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет и спортивный зал. Из-за атаки армии рф здание повреждено, сообщил Синегубов.
В течение минувших суток из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
В результате российского обстрела из РСЗО "Ураган" с. Шийковка Изюмского района получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет. Повреждены 5 частных домов.
В с. Чернещина Изюмского района повреждены частные дома.
В с. Новосергиевка Изюмского района и Глушковка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары в полях.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во вторник враг попал в нежилые помещения на Харьковщине. Было зафиксировано два попадания и разрушения.