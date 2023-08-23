Окупанти вдарили по Харківщині, попередньо, ракетами С-300, за добу через обстріли поранена літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. російські окупанти у ввечері 22 серпня завдали удару двома ракетами, попередньо, С-300 по смт Чкалівське Чугуївського району Харківщини. За минулу добу з різного виду озброєння обстрілювали населені пункти трьох районів області, літня людина отримала поранення. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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22 серпня ввечері, близько 20:30, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Ракети влучили поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Через атаку армії рф будівля пошкоджена, повідомив Синєгубов.
Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Внаслідок російського обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років. Пошкоджено 5 приватних будинків.
У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.
У с. Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у вівторок ворог поцілив у нежитлові приміщення на Харківщині. Було зафіксовано два влучання та руйнування.