Окупанти обстріляли Хакрівщину: зафіксовано два влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ворог поцілив у нежитлові приміщення на Харківщині. Було зафіксовано два влучання та руйнування. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Окупанти завдали ракетних ударів по смт Чкаловське Чугуївського району, Харківська область. Голова ОВА зазначаж, що попердньо зафіксували 2 влучання у нежитлове приміщення. Є руйнування, але без пожежі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
У Харківській області вночі у вівторок російські війська атакували місто Вовчанськ і селище Куп'янськ-Вузловий, є врятована жінка.