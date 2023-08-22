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Вовчанськ і Куп'янськ-Вузловий вночі були під ворожими обстрілами - ОВА

Вовчанськ і Куп'янськ-Вузловий вночі були під ворожими обстрілами - ОВА

Київ • УНН

 • 891152 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Харківській області вночі російські війська атакували місто Вовчанськ і селище Куп'янськ-Вузловий, є врятована жінка, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала", - повідомив Синєгубов у Telegram.

"Біля 00:30 внаслідок обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа", - зазначив голова ОВА.

Деталі

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

"У Куп'янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередачі", - вказав Синєгубов.

Близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району, з його слів, під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Зазнав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

Доповнення

Через російські обстріли у Куп'янському районі Харківської області була оголошена обов'язкова евакуація.

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