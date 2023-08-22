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Волчанск и Купянск-Узловой ночью были под вражескими обстрелами - ОВА

Волчанск и Купянск-Узловой ночью были под вражескими обстрелами - ОВА

Киев • УНН

 • 891151 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Харьковской области ночью российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений женщина не имела, в госпитализации не нуждалась", - сообщил Синегубов в Telegram.

"Около 00:30 в результате обстрела поселка Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар", - отметил глава ОГА.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В частности, под вражескими ударами находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Купянск, Двуречная, Берестовое и другие населенные пункты.

"В Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В селе Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередачи", - указал Синегубов.

Около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района, по его словам, во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

Дополнение

Из-за российских обстрелов в Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация.

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