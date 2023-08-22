Оккупанты обстреляли Хакровщину: зафиксировано два попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Враг попал в нежилые помещения на Харьковщине. Было зафиксировано два попадания и разрушения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Оккупанты нанесли ракетные удары по пгт Чкаловское Чугуевского района, Харьковская область. Глава ОВА отмечает, что предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, но без пожара.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В Харьковской области ночью во вторник российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина.