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19:26 • 25381 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 76763 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102598 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103266 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 94928 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87092 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108583 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130842 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Оккупанты обстреляли Хакровщину: зафиксировано два попадания

Оккупанты обстреляли Хакровщину: зафиксировано два попадания

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Враг попал в нежилые помещения на Харьковщине. Было зафиксировано два попадания и разрушения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Оккупанты нанесли ракетные удары по пгт Чкаловское Чугуевского района, Харьковская область. Глава ОВА отмечает, что предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, но без пожара.

Информация о пострадавших уточняется. 

Напомним

В Харьковской области ночью во вторник российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина. 

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