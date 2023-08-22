Оккупанты обстреляли Хакровщину: зафиксировано два попадания

Детали

Оккупанты нанесли ракетные удары по пгт Чкаловское Чугуевского района, Харьковская область. Глава ОВА отмечает, что предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, но без пожара.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

В Харьковской области ночью во вторник российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина.