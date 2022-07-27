Оккупанты ударили по гостинице в Бахмуте, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли гостиницу в Бахмуте Донецкой области – есть погибшие и раненые, точное количество пока не известно. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"В Бахмуте россияне попали в гостиницу – по предварительной информации, есть погибшие и раненые, продолжается спасательная операция", – говорится в сообщении.
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По информации Кириленко, утром враг нанес три ракетных удара по Торецку и один по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи – обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракет, россияне трижды применили артиллерию – попали в центр города и АКХЗ.
Также глава области отметил, что в Кураховской громаде под обстрелами именно Курахово, а также Горняк, Кураховка и Острый – информацию о последствиях уточняют.
В Марьинской громаде продолжаются интенсивные обстрелы Красногоровки. Ночью и утром обстрелы также продолжались в Очеретинской громаде – больше всего в окрестностях Песков.
С утра российские снаряды прилетели в район Карловской фильтровальной станции и Орловки. Под огнем была и Яблоновка Ильиновской громады – повреждены три дома, но без жертв.
Дополнение
26 июля в Донецкой области российские оккупанты убили одного гражданского, еще один получили ранения.