Окупанти вдарили по готелю у Бахмуті, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли готель у Бахмуті Донецької області – є загиблі та поранені, точна кількість поки не відома. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"У Бахмуті росіяни поцілили у готель – за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція", – ідеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією Кириленка, зранку ворог завдав три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили у приватний сектор та гаражі – обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракет, росіяни тричі застосували артилерію – влучили у центр міста та АКХЗ.
Також очільник області зазначив, що у Курахівській громаді під обстрілами саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий – інформацію щодо наслідків уточнюють.
У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки. Вночі і вранці обстріли також тривали в Очеретинській громаді – найбільше в околицях Пісків.
Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки. Під вогнем була і Яблунівка Іллінівської громади – пошкоджено три будинки, але без жертв.
Доповнення
26 липня на Донеччині російські окупанти вбили одного цивільного, ще один мирний житель дістав поранення.