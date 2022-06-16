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Оккупанты ударили из реактивной артиллерии по Сумской области: поврежден сельхозобъект

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг, 16 июня, реактивная артиллерия россии в очередной раз ударила по Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Цитата

"Сегодня, около 13 часов, со стороны села городище курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела поврежден сельхозобъект", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что в настоящее время выясняется подробная информация о жертвах и разрушениях.

Напомним 

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что оккупанты нанесли авиаудары и ракетные обстрелы по области. Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Как отметил глава ОВА, это тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

За прошедшие сутки, 15 июня, россияне дважды обстреляли Новослободскую общину. Гаты из минометов и артиллерии. После 14 часов также единичные выстрелы были по Эсманьской и Белопольской общин.

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