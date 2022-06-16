Окупанти вдарили із реактивної артилерії по Сумській області: пошкоджено сільгоспоб’єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У четвер, 16 червня, реактивна артилерія рф вкотре вдарила по Сумщині. Про це повідомляє УНН з посилання на Державну прикордонну службу.
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"Сьогодні, близько 13 години, з боку села городище курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб’єкт", - ідеться в повідомленні.
У ДПСУ зазначають, що наразі з’ясовується детальна інформація про жертви і руйнування.
Нагадаємо
Голова Сумької ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали авіаудари та ракетні обстріли по області. Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Як зазначив голова ОВА, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.
Протягом минулої доби, 15 червня, росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії. Після 14-тої години також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.