Російські війська обстріляли 4 громади у Сумській області

Деталі

Протягом минулої доби, 15 червня, росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії.

Після 14-тої години також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.

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"Трохи за 20-ту годину вечора, два ворожих гелікоптери з території росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо стану поранених - відсутня.

Нагадаємо

На Сумщині підірвалася автівка на російській міні: троє загинули, один поранений.