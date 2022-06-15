Російські війська обстріляли 4 громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що рашисти обстріляли 4 громади в області. Є загиблий та шість поранених. Про це інформує УНН.
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Протягом минулої доби, 15 червня, росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії.
Після 14-тої години також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.
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"Трохи за 20-ту годину вечора, два ворожих гелікоптери з території росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо стану поранених - відсутня.
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