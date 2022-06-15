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19:03 • 10642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 61501 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100124 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 77365 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55123 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74286 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли 4 общины в Сумской области

Российские войска обстреляли 4 общины в Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что рашисты обстреляли 4 общины в области. Есть погибший и шесть раненых. Об этом информирует УНН.

Подробности

За прошедшие сутки, 15 июня, россияне дважды обстреляли Новослободскую общину. Гаты из минометов и артиллерии.

После 14 часов также одиночные выстрелы были по Эсманьской и Белопольской общин.

Цитата

"Чуть за 20 часов вечера, два вражеских вертолета с территории россии выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится. в сообщении.

Информация о состоянии раненых – отсутствует.

Напомним

В Сумской области взорвался автомобиль на российской мини: трое погибли, один ранен.

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