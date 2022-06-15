Российские войска обстреляли 4 общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что рашисты обстреляли 4 общины в области. Есть погибший и шесть раненых. Об этом информирует УНН.
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За прошедшие сутки, 15 июня, россияне дважды обстреляли Новослободскую общину. Гаты из минометов и артиллерии.
После 14 часов также одиночные выстрелы были по Эсманьской и Белопольской общин.
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"Чуть за 20 часов вечера, два вражеских вертолета с территории россии выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится. в сообщении.
Информация о состоянии раненых – отсутствует.
Напомним
В Сумской области взорвался автомобиль на российской мини: трое погибли, один ранен.