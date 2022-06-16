За ніч окупанти обстріляли Сумську область більше 25-ти разів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Голова Сумької ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали авіаудари та ракетні обстріли по області. Про це інформує УНН.
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Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
Як зазначив готова ОВА, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.
Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього “26 приходів”.
Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.
Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.
Нагадаємо
Близько 1-ї ночі російські окупаційні війська завдали авіаудар по Сумах. Міський голова Олександр Лисенко підтвердив інформацію.