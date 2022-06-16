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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40517 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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За ніч окупанти обстріляли Сумську область більше 25-ти разів

За ніч окупанти обстріляли Сумську область більше 25-ти разів

Київ • УНН

 • 149733 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Голова Сумької ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали авіаудари та ракетні обстріли по області. Про це інформує УНН.

Деталі

Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

Як зазначив готова ОВА, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього “26 приходів”.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.

Нагадаємо

Близько 1-ї ночі російські окупаційні війська завдали авіаудар по Сумах. Міський голова Олександр Лисенко підтвердив інформацію.

Українські Національні Новини

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