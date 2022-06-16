За ночь оккупанты обстреляли Сумскую область более 25-ти раз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты нанесли авиаудары и ракетные обстрелы по области. Об этом информирует УНН.
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Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.
Как отметил готовая ОВА, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.
Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь из своей территории, избивали из минометов. Всего “26 приходов”.
В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.
Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.
Напомним
Около 1-й ночи русские оккупационные войска нанесли авиаудар по Сумам. Мэр Александр Лысенко подтвердил информацию.