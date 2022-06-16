За ночь оккупанты обстреляли Сумскую область более 25-ти раз

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты нанесли авиаудары и ракетные обстрелы по области. Об этом информирует УНН.

Подробности

Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

Как отметил готовая ОВА, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь из своей территории, избивали из минометов. Всего “26 приходов”.

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Напомним

Около 1-й ночи русские оккупационные войска нанесли авиаудар по Сумам. Мэр Александр Лысенко подтвердил информацию.

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