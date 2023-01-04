Оккупанты убили в Украине еще 5 гражданских - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За 3 января стало известно, что из-за российских атак на Украину погибло еще 5 гражданских, еще 13 получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 3 января:
• Донецкая область - 1 погибший, 5 раненых
• Запорожская область - 1 раненый
• Харьковская область - 2 раненых
• Херсонская область - 4 погибших (в т.ч. 2 погибших ранее), 5 раненых
Дополнение
Вследствие полномасштабного вторжения россии в Украину пострадало более 1328 детей, из них погибло - 452.