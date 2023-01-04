Окупанти вбили в Україні ще 5 цивільних - ОП

КИЇВ. 4 січня. УНН. За 3 січня стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще 5 цивільних, ще 13 дістали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій у Telegram опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.