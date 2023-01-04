Окупанти вбили в Україні ще 5 цивільних - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За 3 січня стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще 5 цивільних, ще 13 дістали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій у Telegram опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 3 січня:
• Донецька область - 1 загиблий, 5 поранених
• Запорізька область - 1 поранений
• Харківська область - 2 поранених
• Херсонська область - 4 загиблих (у т.ч. 2 загиблих раніше), 5 поранених
Доповнення
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждало більше ніж 1328 дітей, з них загинуло - 452.