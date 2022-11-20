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Оккупанты убили в Украине 437 детей - Офис Генпрокурора

Оккупанты убили в Украине 437 детей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 369592 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате вооруженной агрессии россии против Украины погибли 437 детей, еще 299 - считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 20 ноября 2022 года, по меньшей мере, 1275 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 437 детей погибли и более 838 получили ранения разной степени тяжести. Также 299 детей числятся пропавшими без вести и 11225 депортированы.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

В прокуратуре отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Напомним

Российские СМИ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.

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