Оккупанты убили в Украине 437 детей - Офис Генпрокурора

Детали

По состоянию на утро 20 ноября 2022 года, по меньшей мере, 1275 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 437 детей погибли и более 838 получили ранения разной степени тяжести. Также 299 детей числятся пропавшими без вести и 11225 депортированы.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

В прокуратуре отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Напомним

Российские СМИ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.