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Окупанти вбили в Україні 437 дітей - Офіс Генпрокурора

Окупанти вбили в Україні 437 дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 369592 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Внаслідок збройної агресії росії проти України загинуло 437 дітей, ще 299 - вважаються зниклими безвісти. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Станом на ранок 20 листопада 2022 року щонайменше 1275 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинуло та понад 838 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також 299 дітей вважаються зниклими безвісти та 11225 депортовані.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

В прокуратурі наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

Російські ЗМІ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

Українські Національні Новини

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