Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского, еще пять человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За 6 ноября российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области, еще пять человек получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 5 ноября российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области, еще три человека в области получили ранения.