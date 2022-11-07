Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского, еще пять человек получили ранения

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"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 5 ноября российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области, еще три человека в области получили ранения.