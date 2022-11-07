Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного, ще п'ять людей отримали поранення

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"За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 5 листопада російські окупанти вбили одного цивільного на Донеччині, ще три людини в області отримали поранення.