Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного, ще п'ять людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За 6 листопада російські окупанти вбили одного цивільного на Донеччині, ще п'ять людей отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 5 листопада російські окупанти вбили одного цивільного на Донеччині, ще три людини в області отримали поранення.