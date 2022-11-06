Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного, ще трьох поранили

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"За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торецьку. Ще 3 людини в області отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 4 листопада російські окупанти вбили 3 цивільних на Донеччині, ще 8 людей в області за добу отримали поранення.