Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного, ще трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За 5 листопада російські окупанти вбили одного цивільного на Донеччині, ще три людини в області отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торецьку. Ще 3 людини в області отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 4 листопада російські окупанти вбили 3 цивільних на Донеччині, ще 8 людей в області за добу отримали поранення.