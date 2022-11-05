Донецька область: окупанти вбили 3 мирних жителів, ще 8 поранили

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"За 4 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Дружбі. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних на Донеччині: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Неліпівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 людей в області за добу отримали поранення.