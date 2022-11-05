Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей, еще 8 ранили

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"За 4 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Дружбе. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - отметил он.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения.