Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей, еще 8 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За 4 ноября российские оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 8 человек в области за сутки получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"За 4 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Дружбе. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - отметил он.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения.