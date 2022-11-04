На Донеччині виявили тіло цивільного, убитого росіянами під час окупації

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"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних на Донеччині: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Неліпівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 людей в області за добу отримали поранення", - зазначив він.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, убитого росіянами під час окупації, — у Кримках.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 - у Бахмуті та 1 - в Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 - у Рубцях та 1 - у Лозовій.