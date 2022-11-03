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На Донеччині виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації

На Донеччині виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації

Київ • УНН

 • 211529 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Донецькій області за минулу добу російські окупанти вбили чотирьох цивільних, виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 3 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 - у Бахмуті та 1 - в Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 - у Рубцях та 1 - у Лозовій", - повідомив Кириленко.

Деталі

Ще 5 людей в області отримали поранення, додав голова ОВА.

За даними посадовця, з 24 лютого росіяни вбили 1151 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2518.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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