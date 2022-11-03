На Донеччині виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації

Цитата

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 - у Бахмуті та 1 - в Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 - у Рубцях та 1 - у Лозовій", - повідомив Кириленко.

Деталі

Ще 5 людей в області отримали поранення, додав голова ОВА.

За даними посадовця, з 24 лютого росіяни вбили 1151 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2518.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Окупанти обстріляли лікарню у Торецьку, є пошкодження.