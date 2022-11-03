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В Донецкой области обнаружили тела еще четырех погибших во время оккупации

Киев • УНН

 • 211528 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Донецкой области за минувшие сутки российские оккупанты убили четырех гражданских, обнаружили тела еще четырех погибших во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 3 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 2 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 - в Бахмуте и 1 - в Авдеевке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 3 - в Рубцах и 1 - в Лозовой", - сообщил Кириленко.

Детали

Еще 5 человек в области получили ранения, добавил глава ОВА.

По данным чиновника, с 24 февраля россияне убили 1151 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2518.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты обстреляли больницу в Торецке, есть повреждения.

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