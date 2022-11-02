Донеччина: окупанти обстріляли лікарню у Торецьку, є пошкодження

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"На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк – вночі росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі", – написав Кириленко.



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За даними голови ОВА, були поодинокі прильоти у Соледарській та Часовоярській громадах: у Парасковіївці пошкоджено 3 приватні будинки, у Часовому Яру пошкоджено щонайменше 4 будинки, без жертв.

На Донецькому напрямку вранці пролунав вибух у Желанному Очеретинської громади - частково пошкоджено електропостачання. Також відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки.

На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Нагадаємо

1 листопада через атаки російських окупантів у Донецькій області загинули 4 цивільних.