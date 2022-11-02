Донецкая область: оккупанты обстреляли больницу в Торецке, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Этой ночью российские оккупанты обстреляли больницу в Торецке Донецкой области – повреждены хирургический корпус и родильное отделение. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"На Горловском направлении больше всего пострадал Торецк – ночью россияне попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и родильное отделение. Кроме того, в результате обстрелов повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки, админздание и гаражи", – написал Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, были единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской громадах: в Парасковиевке повреждены 3 частных дома, в Часовом Яру повреждены по меньшей мере 4 дома, без жертв.
На Донецком направлении утром прогремел взрыв в Желанном Очеретинской громады – частично повреждено электроснабжение. Также утром произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки.
На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
Напомним
1 ноября из-за атак российских оккупантов в Донецкой области погибли 4 гражданских.