Донецкая область: оккупанты обстреляли больницу в Торецке, есть повреждения

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"На Горловском направлении больше всего пострадал Торецк – ночью россияне попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и родильное отделение. Кроме того, в результате обстрелов повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки, админздание и гаражи", – написал Кириленко.



Детали



По данным главы ОВА, были единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской громадах: в Парасковиевке повреждены 3 частных дома, в Часовом Яру повреждены по меньшей мере 4 дома, без жертв.

На Донецком направлении утром прогремел взрыв в Желанном Очеретинской громады – частично повреждено электроснабжение. Также утром произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки.

На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

Напомним

1 ноября из-за атак российских оккупантов в Донецкой области погибли 4 гражданских.