На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинуло четверо цивільних

Цитата

«За 1 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Бахмуті та 1 у Колодязях», — йдеться в повідомленні Кириленка.

Деталі

Окрім того, з його слів, правоохоронці виявили тіло 5 цивільних, загиблих під час окупації, — у Рубцях.

Ще 10 людей отримали поранення за минулу добу.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області "прилетіло" по готелю "Ахтамар", у якому були кадирівці.