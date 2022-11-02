На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинуло четверо цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За минулу добу через атаки російських окупантів у Донецькій області загинули 4 цивільних осіб. Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 2 листопада, у Telegram, передає УНН.
Цитата
«За 1 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Бахмуті та 1 у Колодязях», — йдеться в повідомленні Кириленка.
Деталі
Окрім того, з його слів, правоохоронці виявили тіло 5 цивільних, загиблих під час окупації, — у Рубцях.
Ще 10 людей отримали поранення за минулу добу.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області "прилетіло" по готелю "Ахтамар", у якому були кадирівці.