В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли четверо гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За минувшие сутки из-за атак российских оккупантов в Донецкой области погибли 4 гражданских лиц. Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду, 2 ноября, в Telegram, передает УНН.
Цитата
«За 1 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 2 в Торском, 1 в Бахмуте и 1 в Колодязях», — говорится в сообщении Кириленко.
Детали
Кроме того, по его словам, правоохранители обнаружили тело 5 гражданских, погибших во время оккупации, — в Рубцах.
Еще 10 человек получили ранения за прошедшие сутки.
Отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области "прилетело" по гостинице "Ахтамар", в которой были кадыровцы.