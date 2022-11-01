У Волновасі "прилетіло" по готелю з кадирівцями – Андрющенко

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"Щодо Волоновахи. Наші джерела кажуть, що було влучання у готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь-Донецьк, де розміщувалися кадирівці, та знешкоджено близько 10 одиниць військової техники. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", – написав Андрющенко.

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У Бердянську Запорізької області підірвали чергового колаборанта – павла іщука, який раніше працював журналістом й речник двох мерів міста