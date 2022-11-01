У Волновасі "прилетіло" по готелю з кадирівцями – Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області "прилетіло" по готелю "Ахтамар", в якому були кадирівці. Про це в Telegram із посиланням на свої джерела повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Щодо Волоновахи. Наші джерела кажуть, що було влучання у готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь-Донецьк, де розміщувалися кадирівці, та знешкоджено близько 10 одиниць військової техники. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", – написав Андрющенко.
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