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У Бердянську підірвали чергового колаборанта - Спротив

У Бердянську підірвали чергового колаборанта - Спротив

Київ • УНН

 • 185296 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Бердянську Запорізької області підірвали чергового колаборанта, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованих територіях продовжують лунати вибухи поруч з помешканнями зрадників. Так, 31 жовтня у Бердянську, на вулиці Земській, пролунав вибух, внаслідок якого постраждала одна людина. Йдеться про Павла Іщука, який раніше працював журналістом й речник двох міських голів міста", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Спротиві вказали, що "з окупацією міста він став заступником самопроголошеного міського голови з інформаційної діяльності. В межах своїх повноважень він відповідає за пропаганду в місті".

"Наразі зрадник перебуває в лікарні. Його cтан оцінюється, як тяжкий", - сказано у повідомленні.

Доповнення

В окупованому Бердянську 31 жовтня повідомили про гучний вибух.

Українські Національні Новини

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