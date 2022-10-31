В окупованому Бердянську повідомили про гучний вибух, попередньо є постраждалі

Цитата

“Бердянці повідомляють про вибух, який чуло все місто. (...) Є інформація про постраждалих”, – написав Федоров.

Деталі

За попередніми даними, на вулиці Земській вибухнула газова труба. Це сталося після того, як російські окупанти підключили блакитне паливо.

Нагадаємо

У Бердянську Запорізької області російські окупанти погрожують жителям перевіряти телефони на наявність підписок на українські ресурси.