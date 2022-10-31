В окупованому Бердянську повідомили про гучний вибух, попередньо є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очевидці повідомили про гучний вибух у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. За попередніми даними, є постраждалі. Про це в Telegram написав мер міста Іван Федоров, передає УНН.
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“Бердянці повідомляють про вибух, який чуло все місто. (...) Є інформація про постраждалих”, – написав Федоров.
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За попередніми даними, на вулиці Земській вибухнула газова труба. Це сталося після того, як російські окупанти підключили блакитне паливо.
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