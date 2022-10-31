В оккупированном Бердянске сообщили о громком взрыве, предварительно есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Очевидцы сообщили о громком взрыве во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в Telegram написал мэр города Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
“Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. (...) Есть информация о пострадавших”, – написал Федоров.
Детали
По предварительным данным, на улице Земской взорвалась газовая труба. Это произошло после того, как российские оккупанты подключили голубое топливо.
Напомним
В Бердянске Запорожской области российские оккупанты угрожают жителям проверять телефоны на наличие подписок на украинские ресурсы.