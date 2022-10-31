В оккупированном Бердянске сообщили о громком взрыве, предварительно есть пострадавшие

Цитата

“Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. (...) Есть информация о пострадавших”, – написал Федоров.

Детали

По предварительным данным, на улице Земской взорвалась газовая труба. Это произошло после того, как российские оккупанты подключили голубое топливо.

Напомним

В Бердянске Запорожской области российские оккупанты угрожают жителям проверять телефоны на наличие подписок на украинские ресурсы.