В Бердянске взорвали очередного коллаборанта - Сопротивление

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"На временно оккупированных территориях продолжают раздаваться взрывы рядом с домами предателей. Так, 31 октября в Бердянске, на улице Земской, прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Речь идет о Павле Ищуке, который ранее работал журналистом и спикером двух городских голов города", - говорится в сообщении.

Детали

В Сопротивлении указали, что "с оккупацией города он стал заместителем самопровозглашенного городского головы по информационной деятельности. В рамках своих полномочий он отвечает за пропаганду в городе".

"Сейчас предатель находится в больнице. Его состояние оценивается, как тяжелое", - сказано в сообщении.

Дополнение

В оккупированном Бердянске 31 октября сообщили о громком взрыве.