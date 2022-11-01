В Волновахе "прилетело" по отелю с кадыровцами – Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области "прилетело" по гостинице "Ахтамар", в которой были кадыровцы. Об этом в Telegram со ссылкой на свои источники сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"По Волоновахе. Наши источники говорят, что было попадание в отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где размещались кадыровцы, и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – написал Андрющенко.
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