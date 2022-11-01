В Волновахе "прилетело" по отелю с кадыровцами – Андрющенко

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"По Волоновахе. Наши источники говорят, что было попадание в отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где размещались кадыровцы, и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – написал Андрющенко.

Напомним

В Бердянске Запорожской области подорвали очередного коллаборанта – павла ищука, который ранее работал журналистом и спикером двух мэров города.