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В Волновахе "прилетело" по отелю с кадыровцами – Андрющенко

В Волновахе "прилетело" по отелю с кадыровцами – Андрющенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области "прилетело" по гостинице "Ахтамар", в которой были кадыровцы. Об этом в Telegram со ссылкой на свои источники сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

"По Волоновахе. Наши источники говорят, что было попадание в отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где размещались кадыровцы, и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – написал Андрющенко.

Напомним

В Бердянске Запорожской области подорвали очередного коллаборанта – павла ищука, который ранее работал журналистом и спикером двух мэров города.

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