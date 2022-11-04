В Донецкой области обнаружили тело гражданского, убитого россиянами во время оккупации

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"За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", - отметил он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого россиянами во время оккупации, — в Крымках.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 2 ноября россияне убили 4 гражданских на Донетчине: 3 – в Бахмуте и 1 – в Авдеевке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 3 – в Рубцах и 1 – в Лозовой.