Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского, еще троих ранили

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. За 5 ноября российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области, еще три человека в области получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

 

Цитата

"За 5 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Торецке. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 4 ноября российские оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

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