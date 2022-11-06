Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского, еще троих ранили

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"За 5 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Торецке. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 4 ноября российские оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.