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Оккупанты в ОРДЛО проводят тактические учения – разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование проводят батальонные тактические учения с отработкой разведывательно-огневых и ударных контуров. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.

Так, по данным разведки, российское оккупационное командование сосредоточивает усилия на повышении уровня боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для достижения ими уровня способностей, определенных для войск военных округов ВС РФ.

"В связи с этим мероприятия боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся синхронизировано с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа ВС РФ под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа. В частности, с 26 февраля с.г. в 1,2 АК проводятся батальоне тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров согласно единым требованиям, определенным в ВС РФ по организации боевой подготовки в этом году", - отметил Праута.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил украинской военные тренировались наводить вертолеты на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.

Как сообщал УНН, по информации главного управления разведки МОУ, в ОРДЛО боевики тренировались применять автоматизированные звукометрических комплексы.

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