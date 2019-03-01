Окупанти в ОРДЛО проводять тактичні навчання – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування проводять батальйонні тактичні навчання з відпрацюванням розвідувально-вогневих і ударних контурів. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
Так, за даними розвідки, російське окупаційне командування зосереджує зусилля на підвищенні рівня боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ для досягнення ними рівня спроможностей, визначених для військ військових округів ЗС РФ.
"У зв’язку з цим заходи бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться синхронізовано з аналогічними заходами з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ під безпосереднім контролем та керівництвом офіцерів штабу округу. Зокрема, з 26 лютого ц.р. у 1,2 АК проводяться батальйоні тактичні навчання з відпрацюванням застосування розвідувально-вогневих/ударних контурів згідно з єдиними вимогами, визначеними у ЗС РФ з організації бойової підготовки у поточному році", - зазначив Праута.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника.
Як повідомляв УНН, за інформацією головного управління розвідки МОУ, в ОРДЛО бойовики тренувалися застосовувати автоматизовані звукометричні комплекси.