У зоні ООС відбулись тренування авіанавідників

“На одному з військових аеродромів операції Об’єднаних сил відбулось тренування офіцерів груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань „Північ“ та „Схід“. Військові вправлялись у наведенні вертольота Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У зоні ООС відбулись тренування з протиповітряної оборони

Нагадаємо, в районі проведення ООС, військовослужбовці однієї з бригад провели тренування з механіками-водіями та операторами-навідниками бойових машин піхоти БМП-1.