У зоні ООС відбулись тренування авіанавідників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В районі проведення операції Об’єднань сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника. Про УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
“На одному з військових аеродромів операції Об’єднаних сил відбулось тренування офіцерів груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань „Північ“ та „Схід“. Військові вправлялись у наведенні вертольота Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в районі проведення ООС, військовослужбовці однієї з бригад провели тренування з механіками-водіями та операторами-навідниками бойових машин піхоти БМП-1.