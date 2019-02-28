В зоне ООС состоялись тренировки авианаводчиков

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военные тренировались наводитьвертоле Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - говорится в сообщении.

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Напомним, в районе проведения ООС, военнослужащие одной из бригад провели тренировку с механиками-водителями и операторами-наводчиками боевых машин пехоты БМП-1.